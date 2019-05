Cese di Preturo – Un vero e proprio raid ai danni delle auto parcheggiate nel progetto Case.

Accade a Cese di Preturo, in via Anna Magnani, dove la notte scorsa le automobili posteggiate nei parcheggi sono state oggetto di una raffica di danneggiamenti.

Come si può vedere dalle fotografie inviate alla redazione de Il Capoluogo da una lettrice, gli estintori sono stati utilizzati per rompere i finestrini, andati poi in mille pezzi: dalle automobili è stata fatta razzia di qualsiasi cosa di valore contenuta all’interno.

I proprietari delle vetture hanno sporto regolare denuncia: la Polizia, intervenuta sul posto, ha raccolto elementi utili per le indagini, fra cui le impronte digitali