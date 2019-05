Avezzano, conferenza di servizi sul destino del mercato

Mercato di Avezzano, ancora in bilico la decisione di un nuovo spostamento: le proposte potranno pervenire all’amministrazione entro la fine del mese.

Sono stati ricevuti in Comune i rappresentanti delle associazioni di categoria degli ambulanti che hanno richiesto un incontro per fare il punto della situazione del mercato del sabato.

«Ho convocato per domani mattina (venerdì 24 maggio)», esordisce il neo assessore alle Attività produttive, Crescenzo Presutti, «una conferenza di servizi cui parteciperanno tutti i dirigenti interessati al tema mercato. Con i rappresentanti degli ambulanti abbiamo avuto un incontro sereno e costruttivo teso a cercare la migliore soluzione che sia condivisa da tutte le parti».

«Fermo l’impegno dell’amministratore di trovare un’area alternativa più centrale da proporre agli ambulanti entro fine mese», ha spiegato il sindaco Gabriele De Angelis, «soluzione da condividere con tutti gli operatori del settore prima di un eventuale spostamento, nel frattempo si potrebbero apportare alcune modifiche all’area attuale, così come già annunciato in un precedente incontro con gli operatori del posto, in Comune. Con modifiche ragionate, l’attuale mercato potrà essere reso ancora più fruibile e efficiente. L’area ha già un buon flusso di traffico e va tenuto conto che, a breve, verrà raddoppiato, considerata l’apertura prima dell’estate, di un nuovo ed esclusivo parco giochi tematico, unico in Abruzzo, che dista più o meno 150 metri dal mercato e che sicuramente attirerà migliaia di visitatori da tutta la regione, soprattutto nel week end».