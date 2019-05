Rocca di Mezzo, Pausa Caffè con Mauro Di Ciccio

Intervista a Mauro Di Ciccio, candidato sindaco alle amministrative del 26 maggio a Rocca di Mezzo, alla Pausa Caffè del Capoluogo.it.

Per la Pausa Caffè del Capoluogo.it, intervista a Mauro Di Ciccio, candidato sindaco alle elezioni comunali di Rocca di Mezzo, previste per il prossimo 26 maggio.

Mauro Di Cicco, già sindaco di Rocca di Mezzo dal 2012 al 2017, si ricandida alle amministrative del 26 maggio: “Nelle successive elezioni del 2017 – ha sottolineato Di Ciccio – sono risultato vincente, ma c’è stato un ricorso al Tar, finito poi al Consiglio di Stato, che a sua volta ha stabilito che dovevano essere indette nuove elezioni. Il giudizio popolare comunque era stato molto chiaro: avevo preso 10 voti in più dell’altro candidato, come risulta anche dal conteggio della Prefettura. Poi sono sopravvenute altre situazioni sulla poca chiarezza con la quale si era svolto lo scrutinio, per il quale ho anche presentato una denuncia in Procura contro il presidente di seggio”.

“Il futuro per Rocca di Mezzo – ha aggiunto Di Ciccio – non può che passare dal rilancio dell’economia attraverso il turismo. Non ho interessi e non sono portatore di interessi, nella mia scelta di ripresentarmi c’è la passione politica”.

L’intervista integrale.