Rocca di Mezzo, Pausa Caffè con Emilio Nusca

IlCapoluogo.it in trasferta a Rocca di Mezzo per la Pausa Caffè con il candidato sindaco Emilio Nusca.

Commissariata da due anni, Rocca di Mezzo si appresta a rinnovare il Consiglio comunale alle prossime elezioni amministrative del 26 maggio. Per la Pausa Caffè del Capoluogo.it il direttore Roberta Galeotti ha incontrato il candidato sindaco Emilio Nusca.

Già sindaco dal 2002 al 2012, Nusca è ingegnere ed è stato coordinatore dei sindaci del cratere: “Anche per quella esperienza – ha sottolineato il candidato sindaco – tengo a sottolineare il rapporto umano che mi ha legato a tutti i colleghi sindaci, persone veramente in gamba che hanno lavorato seriamente dopo il terremoto”. Per quanto riguarda il futuro di Rocca di Mezzo, Nusca ha sottolineato: “Ci sono alcuni punti su cui bisogna lavorare da subito, tra cui quello di rigenerare nei cittadini il senso di appartenenza; il senso di comunità, insieme a un’azione amministrativa seria, può far scaturire progetti che servono ai turisti, ma soprattutto ai cittadini residenti”.

L’intervista integrale.