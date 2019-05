Rocca di Mezzo, Pausa Caffè con Carlo Capri

Pausa Caffè con Carlo Capri, candidato sindaco alle prossime amminitrative del 26 maggio a Rocca di Mezzo.

“La nostra lista è nata dall’esigenza di dare una scossa positiva al paese, ormai fermo da troppo tempo”. Così Carlo Capri, candidato sindaco a Rocca di Mezzo, intervistato dal direttore Roberta Galeotti per la Pausa Caffè del Capoluogo.it. I cittadini di Rocca di Mezzo saranno chiamati a rinnovare il Consiglio comunale il prossimo 26 maggio, insieme alle votazioni per il Parlamento europeo.

Carlo Capri ha 36 anni, è ingegnere e lavora all’Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere.

“Atavici personalismi – ha sottolineato Capri – hanno portato a una frammentazione del tessuto sociale. Rocca di Mezzo è un piccolo centro e non può vivere in condizione di divisione. Abbiamo bisogno di essere uniti, perché quando c’è coesione l’amministrazione comunale riesce a lavorare bene”.

Per Rocca di Mezzo, Capri vede “un futuro più attrattivo dal punto di vista turistico; servono strutture ricettive e attrattive per quel salto di qualità che serve; basti pensare che a Rocca di Mezzo non c’è un campo sportivo, non c’è un campo da tennis, non c’è un parco giochi per i bambini, quello che c’era 30 anni fa c’è adesso”.

L’intervista integrale.