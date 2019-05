Raduno tricolore, Sulmona si prepara all’arrivo degli Alpini.



Sulmona – manca un mese esatto al raduno organizzato dall’Associazione Nazionale Alpini, sezione Abruzzi, per il 22 e 23 giugno.

La patria del poeta Ovidio si prepara alla sua Metamorfosi con un festoso vestito tricolore, il cui strascico sarà costituito da una bandiera di 10 metri che sarà collocata presso la Rotonda di San Francesco.

Migliaia di bandiere e di penne nere infatti coloreranno la città per il raduno voluto dall’ANA.

Il programma

Sabato 22 giugno vi sarà la sfilata con l’accoglienza del vessillo dell’ANA nell’aula consiliare.

Domenica 23 giugno 2019 sfileranno in città le penne nere, con l’assembramento in Piazza Garibaldi.

Nell’ambito della manifestazione è previsto un concorso fotografico in estemporanea i cui partecipanti potranno trarre spunti sia dagli aspetti più cerimoniali della manifestazione sia dai semplici momenti che testimoniano la presenza degli alpini nel contesto cittadino di Sulmona.

Quindi ampia libertà nella scelta di scene e soggetti purché il tutto sia riconducibile alla manifestazione del 23 giugno.

Nell’ambito della manifestazione e della sua risonanza, il 27 giugno si terrà lo spettacolo teatrale “Viva la Pace” al teatro comunale Maria Caniglia con ricavato devoluto all’Anffas di Sulmona.

Per consentire il regolare svolgimento delle sfilate il corso resterà chiuso al traffico dalle 17 alle 19 del 22 giugno (via Mazara, Corso Ovidio, piazza Carlo Tresca, Villa Comunale, via Pansa, via Morrone, costa del Contadino, discesa di Porta Romana e viale Roosevelt ) e dalle 6 alle 19 del 23 giugno (via Pansa, via Morrone, costa del Contadino, via Della Rocca, viale Roosevelt, discesa di Porta Romana, via Dorrucci, via Capitolina, via Mazzini, via Monte Grappa, via Majella e via Circonvallazione Orientale angolo Edward Lea) con contestuale divieto di sosta lungo tutto il percorso.

Foto tratta da OndaTv