Piero Angela a L’Aquila ospite del GSSI

L’Aquila, Piero Angela al GSSI. Una conversazione tra due grandi testimoni del nostro tempo.

Domenica 9 giugno, nell’Auditorium del Gran Sasso Science Institute a L’Aquila, si confronteranno Paolo Mieli, giornalista, ex direttore del Corriere della Sera, storico e saggista, e Piero Angela, divulgatore, ideatore e conduttore di programmi televisivi come Quark e SuperQuark che hanno diffuso la cultura scientifica tra gli italiani.

Il colloquio fa parte di “L’Aquila Incontra”, rassegna ideata dall’aquilana Greta Salve e cominciata grazie al sostegno della Fondazione Carispaq, a dieci anni dal terremoto che ha colpito il capoluogo abruzzese, per discutere del rapporto tra cultura e comunicazione con i protagonisti della vita culturale, politica ed economica del nostro Paese.

Gli appuntamenti di “L’Aquila Incontra” – il primo (11 aprile scorso) ha visto protagonista con Mieli l’attore Luca Zingaretti, il prossimo (25 maggio) il produttore e agente TV Lucio Presta – vogliono essere un’occasione pubblica, ma allo stesso tempo restituire l’intimità di una conversazione amichevole, per tornare a dare alla città un’atmosfera di normalità, persa nella tragica notte del 6 aprile del 2009.

All’evento del 9 giugno, co-organizzato con il GSSI, insieme a Paolo Mieli e Piero Angela, prenderanno parte anche il rettore del GSSI Eugenio Coccia, il professor Fabrizio Marinelli dell’Università degli Studi dell’Aquila, il segretario nazionale del CICAP (Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze) Massimo Polidoro.

L’incontro si svolgerà alle ore 11 nell’Auditorium del GSSI, in via Michele Iacobucci 2 a L’Aquila. L’entrata in sala sarà consentita dalle ore 10.00 alle 10.45. L’ingresso sarà gratuito ma con prenotazione obbligatoria tramite link sottostante o Qr Code della locandina.

www.gssi.it/seminars/seminars- and-events-2019/item/6333.

lnfo: 0862 4280 433 www.gssi.it