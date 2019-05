Officina L’Aquila, incontri internazionali 2019, partita la rassegna nell’edizione primaverile, per raccontare restauro e riqualificazione, a dieci anni dal sisma.

Officina L’aquila come racconto tra luci e ombre, ma basato su presupposti critici, giunto alla settima edizione, promossa da Carsa, in collaborazione con Ance Abruzzo.

Questa mattina l’apertura della rassegna, all’Auditorium del Parco all’Aquila. Alla presenza del sottosegretario di stato del Mibac, con delega alla ricostruzione del patrimonio culturale del territorio colpito dal sisma, Gianluca Vacca, del presidente nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Verna, di Aldo Mancurti, Presidente del fondo etico Ance, del Presidente dell’Ordine dei Giornalisti d’Abruzzo, Stefano Pallotta.

Saluti istituzionali e poi via alla tavola rotonda: il racconto della ricostruzione 2009-2019, nel primo degli incontri in programma, moderato dal direttore editoriale Casra srl, Oscar Buonamano.

Giornalisti ed esperti dell’informazione sono intervenuti per raccontare quanto in dieci anni è stato narrato dalla stampa. Oggetto del confronto il divario nella trattazione degli argomenti tra la stampa nazionale e quella locale.

«Un divario evidente» come sottolineato dal presidente Pallotta «soprattutto nella prima fase, quella dell’emergenza».

La notizia buona che non fa notizia e che spesso «ha restituito un’immagine poco veritiera dell’Aquila, lasciando spazio alle critiche piuttosto che ai dati oggettivi di una ricostruzione che, pur avendo le sue criticità, deve diventare un Modello L’Aquila, come brand da esportare», ha sottolineato ai microfoni del Capoluogo il professore in Comunicazione di Crisi, all’Unite, Stefano Cianciotta.

