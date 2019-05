L’Aquila – Giovedì cielo generalmente poco nuvoloso nella mattinata; peggioramento atteso dal pomeriggio con temporali anche intensi. Piogge nelle ore serali in esaurimento nella notte. Temperature comprese tra +4°C e +17°C.

In Abruzzo tempo in prevalenza stabile al mattino salvo possibili piogge sul Chietino; temporali anche intensi nel corso del pomeriggio su gran parte del territorio, generalmente più asciutto solo lungo la costa. Ancora piogge sparse nelle ore serali su tutta la regione, miglioramento in nottata.

In Italia nubi sparse e qualche schiarita al Nord Italia al mattino, con qualche isolata pioggia in pianura prima che al pomeriggio si sviluppino acquazzoni e temporali anche intensi sui rilievi e sui settori centro orientali. Locale instabilità anche in serata e in nottata sulle Alpi e le zone limitrofe. Giornata all’insegna dell’instabilità

pomeridiana al Centro, con acquazzoni e temporali sugli Appennini localmente anche di forte intensità. Residui fenomeni in serata mentre nella notte il tempo sarà asciutto con cielo sereno o poco nuvoloso. Tempo stabile sulle regioni meridionali al mattino, mentre al pomeriggio sono attese precipitazioni anche a carattere di temporale specie sulle zone interne Peninsulari. Fenomeni in esaurimento dalla serata con nubi sparse e schiarite.

Temperature stazionarie o in leggero aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)