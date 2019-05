Una pista di pattinaggio lungo viale Corrado IV, a L’Aquila gli Internazionali d’Italia

Internazionali d’Italia Open di pattinaggio a rotelle, appuntamento domenica 26 maggio. Viale Corrado IV si trasforma in pista di pattinaggio.

Si terranno domenica 26 maggio gli Internazionali d’Italia Open di pattinaggio a rotelle, memorial Angelo Onorato, la corsa su strada valida per il campionato nazionale Csen (tappa challenge centro Italia). L’evento, organizzato dalla Federazione Pattinaggio Nazionale e riconosciuto dal Comitato Internazionale Corsa World Skate, è previsto dalle 9 alle 17 su un circuito stradale ricavato lungo viale Corrado IV, ricompreso tra la rotatoria di Via Piccinini e quelladi Via Beato Cesidio.

Giovedì prossimo la conferenza stampa di presentazione, a cui parteciperanno l’assessore allo Sport, Vittorio Fabrizi, Mario Miconi, Presidente Centro Polisportivo Giovanile ASD, Roberto Marotta, Segretario Generale della Federazione Internazionale di pattinaggio World Skate, Giovanni D’Eugenio, Presidente del Comitato Regionale della Federazione Italiana Sport Rotellistici e Luciano Perazza, Delegato Provinciale del Coni.