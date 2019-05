Sette anni fa… Cialente in preda a deliri mistici

L’Aquila, correva l’anno 2012.

Il sindaco dell’Aquila era Massimo Cialente e nel maggio di quell’anno fu ospite di Maurizio Guagnetti per RadioBici

Un saliscendi per le vie aquilane – dove i segni del terremoto erano ancora molto evidenti – che rese famoso il sindaco Cialente anche per una pagina satirica che a quell’evento si ispirò : Cialente in preda a deliri mistici mentre pedala su un mezzo improbabile.

Pagina riuscitissima peraltro, con migliaia di like, che prendeva spunto da fatti realmente accaduti per calarli nella realtà aquilana post sisma con ironia e arguzia, con i post spesso condivisi dallo stesso primo cittadino.

Ed è proprio Massimo Cialente a ricordare oggi, con affetto, quell’intervista.

Un po’ per RadioBici, un po’ (c’è da esserne sicuri, considerando la vena autoironica di Cialente) per tutti i sorrisi che quella pagina ha strappato al Sire e ai suoi sudditi negli anni più difficili.