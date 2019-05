San Salvatore, Camarda, Fagnano: tornano i canadesi di Hope 10 anni dopo le donazioni post sisma

L’Aquila – Il centro trasfusionale del San Salvatore, il centro Polifunzionale di Camarda, la chiesa di San Sebastiano di Corbellino di Fagnano: sono solo alcuni dei destinatari delle somme che i canadesi di origine abruzzese – e non solo – raccolsero nell’immediato post sisma, per dare una mano nella ricostruzione.

Una delegazione di Hamilton sarà in città oggi e domani per osservare i progressi della ricostruzione e visitare il Centro Polifunzionale di Camarda e alcuni centri del comune di Fagnano, destinatari di donazioni dopo il terremoto del 2009 dall’Hamilton Organization Philanthropic Enterprises (HOPE).

La delegazione sarà guidata dal dr. Joseph Mancinelli (in foto), presidente di HOPE, ente filantropico riconosciuto dallo Stato canadese che ha provveduto a destinare diverse donazioni a Comuni, associazioni, scuole e ospedale San Salvatore, dei centri colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016.

All’indomani del terremoto dell’Aquila, per iniziativa di Joseph Mancinelli e Angelo Di Ianni, venne costituito

ad Hamilton, città di mezzo milione di abitanti a 70 chilometri da Toronto, un Comitato rappresentativo di

numerose associazioni per raccogliere fondi da destinare ad aiuti alle popolazioni colpite dal sisma.

Alla presidenza del Comitato fu eletto Angelo Di Ianni, figura di spicco della comunità italiana in Canada e membro del Consiglio Regionale Abruzzesi nel Mondo (CRAM), mentre all’HOPE, ente che per donazioni filantropiche rilascia ricevute fiscali da poter scaricare dalle tasse, andò Joseph Mancinelli, anch’egli di origine abruzzese, figlio di Henry, emigrato di Fagnano che è stata personalità significativa nel campo del sindacalismo canadese.

Martedì 21 maggio la delegazione composta da Joseph Mancinelli, Riccardo e Cristina Persi, Victoria e Anthony Primerano, Jack Oliveira, Carmine Principato, Marcello Di Giovanni, Luis Camara e Jaime Cortez, si recherà a Camarda in visita al Centro Polifunzionale, per la cui costruzione HOPE contribuì con una donazione. Accoglierà la delegazione Donato Scipioni, presidente della Onlus “Insieme per Camarda”.

Nel pomeriggio il gruppo canadese raggiungerà Fagnano per visitare la Chiesa di San Sebastiano, nella frazione di Corbellino, restaurata con una donazione HOPE e diventata centro culturale per la comunità di Fagnano.

Nella foto, lo spettacolo di Silvio Sarta “La storia che non si deve raccontare” tenutosi nella chiesa di San Sebastiano nell’ottobre 2016

Poi in Comune per un incontro di saluto con l’amministrazione civica.

Mercoledì mattina la delegazione farà una visita nel centro storico del capoluogo d’Abruzzo per osservare come L’Aquila sta rinascendo e lo stato di avanzamento della ricostruzione.

Alle 10:30 la delegazione sarà ricevuta a Palazzo Fibbioni dall’assessore al Turismo e ai Rapporti internazionali Fabrizia Aquilio. Il gruppo canadese lascerà la città a fine mattinata. Della delegazione avrebbe dovuto far parte anche Angelo Di Ianni, trattenuto ad Hamilton dai postumi di un recente intervento ortopedico.

HOPE – il cui Consiglio di Amministrazione è costituito da Angelo Di Ianni, Ben De Rubeis e Anthony Cipolla – sotto la presidenza Mancinelli dispose, nell’ottobre 2011, una donazione di 300mila dollari per il Centro trasfusionale dell’Ospedale San Salvatore, che fu consegnata nel corso di un incontro con il direttore generale Giancarlo Silveri.

Anche per i centri colpiti dai terremoti di agosto ed ottobre 2016 la HOPE è stata molto presente ed operativa, destinando aiuti ad Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Montefortino, Force, Campotosto e Barete per un importo complessivo di 280mila dollari.