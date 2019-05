Luco dei Marsi, festa grande per i ragazzi del ’79

Festa grande sabato, a Luco dei Marsi, per la classe 1979.

I “ragazzi con vent’anni di esperienza“, come scherzosamente qualificatisi, sono stati accolti nella sala consiliare dalla sindaca Marivera De Rosa e dalla consigliera Claudia Angelucci, che hanno consegnato ai festeggiati un piccolo dono, l’olio della Valle Roveto, con gli auguri dell’Amministrazione.

Eleganti e briosi, i quarantenni hanno ripercorso piccoli e grandi eventi degli anni della loro prima giovinezza, con il piacere di rincontrare i coetanei che, per motivi di lavoro o famiglia, vivono altrove. Nel saluto della sindaca De Rosa, un piccolo compendio di ricordi comuni alle “comitive del ’79“, reso con particolare emozione dalla prima cittadina che, come ha ricordato nel corso dell’incontro, è stata “mamma in attesa insieme alle loro mamme”.

Festa ragazzi del ’79, la celebrazione religiosa

La celebrazione della giornata dei quarantenni è proseguita con la partecipazione alla Santa Messa, officiata da don Giuseppe Ermili, e il grande e festoso convivio protrattosi fino a tarda sera. I festeggiati del 1979: Clara Amadoro; Annamaria Angelucci; Giovanni Angelucci; Samanta Angelucci; Raffaella Bianchi; Ester Candeloro; Giovanni Capoccitti; Enrico Censorio; Domenica Ciangoli; Italo Cicchinelli; Giulia Ciocci; Giuseppina Ciocci; Aurora Coletta; Mariangela Core; Sante Crocenzi; Antonio Di Battista; Debora Di Giampietro; Fabio Di Giampietro; Luigina D’Ignazio; Francesca Diodati; Piera Di Paolo; Riccardo Donsante; Carmela Marchi; Erminio Mancini; Carminantonio Massaro; Giuseppe Massaro; Massimo Nazzicone; Americo Panella; Alvaro Paris; Fabio Paris; Jolanda Pisegna; Francesco Proia; Antonio Ripaldi; Antonio Sabatini; Rossella Terramano; Sira Terramano; Giovanni Venditti; Pierluigi Viscogliosi.