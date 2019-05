L’Aquila, madre si toglie la vita a 39 anni

Una donna D. V., originaria di Avezzano, è stata rinvenuta senza vita nella sua abitazione in Via Avezzano a L’Aquila.

L’allarme è stato dato dalla figlia di 11 anni che, non vedendo arrivare la madre all’uscita di scuola nel tardo pomeriggio di oggi e non riuscendo a mettersi in contatto telefonico con lei, ha capito che fosse successo qualcosa di grave.

La donna di 39 anni ha scelto di togliersi la vita nella sua abitazione di via Avezzano.

La bambina è stata accompagnata in Questura, in attesa del padre. I due erano separati.

La ditta Piero Taffo è stata incaricata della rimozione ed il trasporto in obitorio.