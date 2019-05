L’Aquila, il ricordo del professor Alvaro Spacca al Parco del Castello

L’AQUILA – Il ricordo di Alvaro Spacca, tra musica, parole e sorrisi. Giovedì l’appuntamento con la memoria al Parco del Castello.

La scomparsa del professore, Alvaro Spacca, 69enne, avvenuta solo una settimana fa, ha lasciato un grande vuoto tra tutti colori che lo avevano conosciuto. Un dolore che, però, non resterà in silenzio, ma rivivrà attraverso un’iniziativa lanciata da suo nipote, Andrea.

«Un libro, una chitarra, una canzone, un ricordo, un sorriso. Ho pensato che giovedì 23, alle 16,00, possiamo ritrovarci tutti al Castello, per ricordare Zio Alvaro a modo suo. Per stare tutti insieme, per conoscerci, per passare un po’ di tempo insieme cantando, leggendo, suonando, chiacchierando. Perché in questi giorni ho pensato quanto è stato bello condividere pensieri e ricordi di Zio con tutti voi. E allora quale migliore ottavario per lui, se non ricordarlo lì dove lo potevi incontrare tutti i giorni?».

Alvaro Spacca, un ricordo che non finisce mai

Dopo l’ultimo saluto nella chiesa di Pettino, chi aveva voluto bene al professor Spacca, si riunirà al Castello, dove, tra conosciuti e sconosciuti, si trascorrerà il tempo leggendo, cantando o anche semplicemente parlando insieme. Accomunati da un ricordo comune, indelebile nei cuori di tutti.