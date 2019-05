Bilanci partecipate, in attivo anche quello dell’Asm

L’AQUILA – Approvato il bilancio dell’Asm, Biondi e Bergamotto: “Anche questa azienda chiude in attivo”.

L’assemblea dei soci ha approvato nella giornata di ieri il bilancio dell’Aquilana Società Multiservizi (Asm). Lo hanno reso noto il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi e l’assessore alle Società partecipate Fausta Bergamotto.

“Anche l’Asm, come l’Azienda Farmaceutica, chiude in attivo – hanno dichiarato Biondi e Bergamotto – si tratta, in questo caso, di un valore non particolarmente alto, circa 10mila euro, ma non dimentichiamo che questa società adempie a dei servizi molto impegnativi e soprattutto costosi nell’ambito dell’igiene urbana, che vanno dalla raccolta dei rifiuti, ordinaria e differenziata, alla gestione della piattaforma degli ingombranti di Bazzano, alla pulizia da erbacce e rifiuti lungo i cigli delle strade”. Il sindaco Biondi e l’assessore Bergamotto hanno ringraziato “l’amministratore unico, Paolo Federico, per il significativo lavoro che sta svolgendo in Asm, allo scopo di rendere i servizi sempre migliori per i cittadini e per la cura del territorio aquilano grazie anche alla proficua collaborazione attivata con il settore Ambiente del Comune dell’Aquila”.