Atletica, Leonardo Puca: vittoria per la rinascita

Leonardo Puca: vittoria per la rinascita.



Vince a L’Aquila i Campionati Nazionali Universitari sui m. 400 ad ostacoli.

Il 18 e 19 maggio si sono svolti a L’Aquila presso lo stadio “Isaia Di Cesare” i Campionati Nazionali Universitari.

Oltre trecento atleti di tutti i C.U.S. (Centri Universitari Sportivi) d’Italia, si sono ritrovati sulla pista di atletica leggera di Piazza D’Armi per sfidarsi nelle varie discipline dell’atletica.

L’organizzazione dei Campionati è stata demandata dal CUS L’Aquila, all’ Atletica L’Aquila, che dall’inizio della scorsa settimana ha dato adito a tutte le sue competenze ed energie per la migliore riuscita della manifestazione, facendo scendere in campo tutti i suoi volontari, dai giovani del settore agonistico, ai genitori, agli invisibili con qualche anno in più ma sempre presenti, ai bambini dei centri giovanili,

sfoderando così tanto impegno, con un risultato organizzativo di tutto rispetto, che ha ricevuto i complimenti di atleti, dirigenti e addetti ai lavori.

Tra gli atleti partecipanti, il diciannovenne di San Demetrio Né Vestini, Leonardo Puca, dell’Atletica L’Aquila, che frequenta il Politecnico di Milano, e che domenica gareggiando per il CUS Milano sulla distanza dei m. 400 ad ostacoli, ha vinto l’oro con il tempo di 52”39, alle sue spalle Veroli Lorenzo, CUS Macerata 52”66 e Robbin Jean Marie 52”70, CUS Torino.

Sul rettilineo d’arrivo Puca è stato acclamato dal folto pubblico presente in tribuna e all’arrivo attorniato dai suoi amici dell’Atletica L’Aquila e compagni di tanti allenamenti sulla pista azzurra “I. Di Cesare”.

Puca ha poi trascinato insieme ai suoi compagni di squadra, Vergani, Cuzzolin e Olivieri, il CUS Milano all’oro nella staffetta 4×400, con il risultato finale di 3’15”52.

Allenato da Corrado Fischione, in questa stagione si sta concentrando sui Campionati Europei U.20 che si svolgeranno dal 18 al 21 luglio a Boras in Svezia, dove nella distanza dei m.400 ad ostacoli ha già ottenuto il minimo di partecipazione fissato in 53”25.

L’obiettivo venturo sono i Campionati Italiani Juniores in programma a Rieti dal 7 al 9 giugno prossimo.

Da segnalare altri due atleti dell’Atletica L’Aquila che hanno preso parte ai Campionati Nazionali Universitari, gareggiando per il CUS L’Aquila, Giovanni Mazzette atleta paralimpico, che ha gareggiato nella distanza dei m.400 piani con un tempo finale di 58”19, 31° in classifica assoluta, e Serena Santarelli, che nella distanza dei m. 200 piani con 26”57 primato personale, è giunta seconda nella sua serie e 18^ assoluta.

La vittoria di Leonardo Puca cade nell’anno del decennale del sisma, e non poteva non essere di grande auspicio per la nostra città che sta rinascendo, grazie anche allo sport ed ai valori sociali che esso veicola.