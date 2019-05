Andrea Grosso, dai campi di basket alle elezioni comunali

PESCARA – In corsa per le amministative il giovane Andrea Grosso, giocatore di basket e fratello del campione del mondo Fabio Grosso.

Prima esperienza politica per Andrea Grosso, giocatore di basket pescarese, che si è messo in gioco per le elezioni comunali proprio a Pescara a sostegno del candidato sindaco Carlo Masci, nella lista della Lega. Lo sport è una costante di famiglia: il fratello, infatti, è Fabio Grosso, calciatore campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006.

“Sono nato e cresciuto a Pescara – spiega Grosso al microfono del Capoluogo.it – e a 18 anni ho iniziato il mio percorso in giro per l’Italia per giocare a basket, intervallato da due ritorni nella squadra della mia città, di cui sono stato anche capitano, vincendo anche un campionato”. Tante soddisfazioni in ambito sportivo e adesso la nuova avventura alle elezioni comunali: “È la mia prima esperienza, per la quale mio padre ha avuto un ruolo importante, essendo stato sia consigliere che assessore a Pescara. Negli ultimi anni ho sentito l’esigenza di mettermi in gioco in politica, ma in un contesto concreto come quello delle amministrative”.

Per quanto riguarda la scelta della Lega, Grosso sottolinea: “In questo momento, secondo me, è il partito che propone più soluzioni concrete. Anche parlando con i cittadini sento che la Lega ha molto consenso perché sta offrendo delle soluzioni. Io sono sempre stato orientato verso il centrodestra e sono una persona concreta, per questo è stata una scelta naturale”.

Per quanto riguarda l’eventuale contributo in Consiglio comunale, Grosso sottolinea: “Sicuramente lo sport è il mio cavallo di battaglia, ma quando parlo con i cittadini mi offro comunque come referente per la soluzione concreta dei problemi, di qualunque genere, perché penso che la cosa più importante sia ascoltare e mettersi al servizio della comunità. In campo sono sempre stato altruista e vorrei portare questa caratteristica anche in politica”.

Inevitabile il riferimento a quel fratello così famoso, il campione del mondo Fabio Grosso: “Per me mio fratello è stato sempre un grandissimo esempio, prima di tutto come persona e poi a livello sportivo. Ho la fortuna di avere una famiglia che mi ha trasmesso valori importanti e questo per me è l’orgoglio maggiore. Avere questo nome è una grande responsabilità”.