Buon compleanno a Sergio Ciarrocca, che oggi taglia il nastro di mezzo secolo di vita.

Auguri da tutta la redazione del Capoluogo ad un collaboratore disponibile, esperto e prezioso.

20 maggio 1969 – 20 maggio 1019: 50 anni pieni tra studi, lavori, passioni e affetti, per Sergio, papà di Jacopo e Azzurra. A Sergio i migliori auguri per oggi, domani e per altri cinquant’anni di momenti speciali.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook – IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.