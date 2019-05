L’Aquila, centro senza corrente: disagi per i commercianti

L’AQUILA – Disagi in centro storico: Piazza Palazzo e diverse vie limitrofe senza corrente fino alle 16 del pomeriggio.

Diverse segnalazioni di disagi sono giunte alla redazione del Capoluogo a causa dell’interruzione di fornitura elettrica. L’avviso relativo è stato dato alle attività commerciali e ai residenti presenti nelle zone interessate, nella giornata di giovedì scorso. Appositi cartelli sono stati appesi, inoltre, a segnalare l’interruzione, prevista per oggi lunedì 20 maggio, dalle ore 10 alle 16.



Il servizio di fornitura di corrente è stato interrotto, in realtà, come segnalato alla nostra redazione, qualche minuto dopo le 11 di questa mattina.

Le vie interessate sono le seguenti: Piazza Palazzo, dal civico 4 al 12, dal 16 al 18, dal al 9, 13 e 17; via Paganica, dal 30 al 30a, 36, dal 42 al 46, 7, 31b, sn; via Navelli da 6 a 6a, da 22 a 24, 21, l.comm., via Caserma Angelini, 20, dal 26 al 28, sn; via Collepietro, dal 4 al 6, 12, dall’1 al 7; via Bominaco, dal 4 al 6, 14, 5, 13, sn; corso Vittorio Emanuele, 112, 83, sn; via Lombardi 28, 15, 25, sn; via cst Campanaro 2, dall’1 al 13; via Accursio, 10, 14, 20, 17; via Bafile Andrea, 3 e 13.

Già sabato, nel pomeriggio, era stato registrato un disservizio per un’ora circa. Dalle 16,30 alle 17,30 era mancata la corrente lungo Corso Vittorio Emanuele, costringendo alcune attività commerciali a lavorare non senza qualche difficoltà. Se il balck out di sabato pare sia stato dovuto ad un guasto, l’interruzione di oggi, invece, è stata necessaria per lo svolgimento di alcuni lavori, partiti questa mattina stessa nella zone in questione, ad incominciare da Piazza Palazzo.