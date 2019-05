Elezioni europee, l’imprenditore Massimo Casanova, candidato Lega per la circoscrizione Sud, ospite della Pausa Caffè.

Il Capoluogo ha intervistato l’imprenditore romagnolo Massimo Casanova, che alle Elezioni europee di domenica 26 maggio correrà in tandem con Elisabetta De Blasis.

Massimo Casanova, titolare del Papeete Beach di Milano Marittima, molto legato alla Puglia – e amico fraterno di Matteo Salvini, che da sempre ogni estate è ospite del locale della riviera romagnola – è candidato infatti nella circoscrizione Italia meridionale.

L’imprenditore romagnolo con casa a Lesina, dove ha realizzato una grande tenuta tra il mare ed il lago, è in combinazione elettorale con la candidata aquilana Elisabetta De Blasis.

Il patron della “spiaggia più famosa d’Italia”, è candidato alle elezioni europee con un grande senso di responsabilità: quello di non abbandonare gli elettori che sta incontrando in questa entusiasmante campagna elettorale in 6 regioni d’Italia. Profondamente legato alla Puglia Casanova ha spiegato ai microfoni del Capoluogo che proprio lui ed “Il sottosegretario Fontana abbiamo spinto Matteo Salvini ad aprire la Lega al Sud, che è una grandissima risorsa per l’Italia intera. Ne siamo stra convinti!”.

Massimo Casanova, dallo spiccato accento romagnolo e dal sorriso contagioso, ha dimostrato subito un approccio molto informale. Maniche di camicia e battuta pronta, Casanova ci ha presentato sua moglie Jenny e tra una battuta e l’altra ci ha parlato dei suoi 3 figli. “L’Aquila e Foggia sono da sempre legate da un lungo Tratturo che diventa anche un filo conduttore nella campagna elettorale della Lega Salvini Premier”.