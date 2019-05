Elezioni europee, aperture straordinarie per tessere elettorali e carte d’identità

In vista delle elezioni europee di domenica 26 maggio, i servizi demografici del settore Politiche per il cittadino e Personale di via Roma n. 207/A osserveranno degli orari di apertura straordinaria per le tessere elettorali e per il rilascio delle carte d’identità.

L’ufficio elettorale seguirà le normali aperture al pubblico nelle giornate di domani, martedì 21 maggio (dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 17.30), e dopodomani, mercoledì 22 maggio (dalle 15.30 alle 17.30).

Giovedì 23 e venerdì 24 maggio l’ufficio sarà aperto dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, mentre sabato 25 maggio il rilascio delle tessere elettorali e delle carte d’identità sarà possibile dalle 8 alle 18.

Domenica 26, giorno del voto, le postazioni allestite a via Roma – sia per le tessere elettorali che per le carte d’identità – saranno operative ininterrottamente per tutto il tempo di apertura dei seggi e cioè dalle 7 alle 23.

L’ufficio elettorale ricorda che le tessere elettorali vengono rilasciate a chi finora non l’ha mai avuta e a chi l’ha smarrita, deteriorata o esaurita negli spazi dei timbri delle sezioni; raccomanda inoltre di non aspettare l’ultimo momento per ottenere questo documento, onde evitare le file dell’ultim’ora.

Per il rilascio degli attestati sostitutivi per votare alle Europee saranno operative anche alcune delegazioni.

In dettaglio, Paganica sarà aperta sabato 25 e domenica 26 dalle 8 alle 20, Roio sabato 25 e domenica 26 dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, Sassa sabato e domenica dalle 8 alle 14, Preturo sabato 25 maggio dalle 8 alle 14. Oltre alla sede centrale, nella sola delegazione di Paganica sarà possibile ottenere anche il rilascio della carta d’identità.