Per i Pasticci di Ale una torta senza cottura rapida e davvero deliziosa, con un morbidissimo e golosissimo cuore di cioccolato…anzi, meglio, di Nutella!



Ingredienti:



Per la base:

– 130 gr di burro

– 300 gr di biscotti al cacao

Per la crema:

– 250 gr di mascarpone

– 200 gr di ricotta

– 250 gr di panna da montare

– 1 cucchiaio di zucchero a velo

Per il ripieno:

– Nutella (tanta Nutella…)

Per la base, sbriciolate i biscotti ed amalgamateli con il burro morbido (a temperatura ambiente). Quindi, create una base in una tortiera a cerniera (aiutandovi con mani e cucchiaio in modo da schiacciare uniformemente il composto). Ponete in frigo per 30 minuti,

Montate a neve ben ferma la panna. Mescolate mascarpone, ricotta e zucchero; quindi, aggiungete tale crema alla panna montata, mescolando con un cucchiaio di legno dal basso verso l’alto per evitare che la panna si smonti.

Create un primo strato sulla base utilizzando metà crema. Ponete in frigo per un paio di ore.

Quindi, aggiungete uno strato di Nutella (senza arrivare ai bordi) e ponete di nuovo in frigo per 1 ora.

Ultimate con uno strato di crema di panna, ricotta e mascarpone (che, nel frattempo avrete tenuto in frigo).

Lasciate in frigo per diverse ore, meglio se tutta la notte.

Aprite la cerniera, sfilate la circonferenza e…mangiate in abbondanza

LINK: http://ipasticcidiale.blogspot.com/2019/05/cheesecake-con-cuore-di-nutella-una.html?view=flipcard