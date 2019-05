Campionati Italiani Universitari: bronzo per Gianluca Valente dell’Asd Sauli Boxe

Campionati Italiani Universitari, l’atleta dell’ A.S.D. Sauli Boxe, Gianluca Valente conquista la medaglia di bronzo.

L’atleta ha arrestato la corsa verso il primo posto perdendo in semifinale di stretta misura contro il campione italiano Andrea Messina, dopo un grandissimo match.

Gianluca, ragazzo dinamico frequenta la facoltà di Scienze Motorie.

Il Maestro Benemerito e 2 Star A.I.B.A. Giuseppe Sauli è molto soddisfatto della prestazione di Gianluca ed è convinto che ormai sia pronto per il passaggio tra i professionisti, quindi, non facciamo altro che fare un in bocca al lupo a Gianluca.

Ottimo esordio anche come neo-tecnico societario, Matteo Di Giulio che ha seguito Gianluca all’angolo.

La A.S.D. Sauli Boxe negli ultimi 4 Tornei Nazionali ha portato a casa 6 medaglie, a conferma del grande lavoro che svolge nel territorio marsicano.