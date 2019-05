Arischia, 365 giorni per la nuova scuola

L’AQUILA – Consegnati i lavori per la nuova scuola di Arischia. La ditta appaltatrice conta di consegnare la struttura entro un anno.

Iniziati questa mattina i lavori per la ricostruzione della scuola primaria “Tenente Crescenzo Taranta” di Arischia. Presenti per l’occasione, l’assessore Fabrizio Taranta, che da consigliere aveva seguito la procedura, la preside della scuola, la dottoresa Gabriella Liberatore, e il titolare della ditta che si è aggiudicata l’appalto, la Subissati srl, Francesco Subissati.

“Per Arischia – ha sottolineato l’assessore Taranta – è una giornata importante, per cui devo ringraziare il sindaco Pierluigi Biondi, l’assessore Vittorio Fabrizi e il responsabile unico del procedimento, Antonello Giampaolini. Essendo di Arischia ho seguito la procedura da consigliere comunale. La scuola rappresenterà sicuramente una base di ripartenza e rinascita per la frazione. In questi giorni c’è stata qualche piccola polemica sul numero degli iscritti, che ad oggi sono effettivamente pochi, ma una struttura così innovativa come quella che verrà realizzata sarà un punto di attrazione non solo per i bambini e le famiglie di Arischia, ma per tutto il comprensorio”. Negli orari extra scolastici, tra l’altro, parte del giardino e la palestra saranno accessibili a tutta comunità.

“Questa scuola – ha sottolineato Francesco Subissati, titolare della ditta appaltatrice – avrà caratteristiche di eccellenza, essendo un edificifio in classe 4 di tipo strategico, con tutte le caratteristiche di resistenza sismica. È una struttura che viene costruita con tecnologie innovative, ma consolidate. Verrà consegnata in 365 giorni, ma speriamo anche prima, coma la Subissati è abituata a fare”.

“Oggi è una giornata bella ed emozionante – ha quindi aggiunto la dirigente scolastica Gabriella Liberatore – che fa ben sperare per il futuro di questa scuola e di tutto il territorio.

Le interviste video all’assessore Fabrizio Taranta, a Francesco Subissati e alla dottoressa Gabriella Liberatore.