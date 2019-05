Pattinaggio artistico, grandi risultati per le atlete aquilane al campionato regionale UISP

Grande successo al campionato regionale Uisp 2019 di pattinaggio artistico per le atlete aquilane – allenate dal tecnico federale Alessia Pigliacelli – dell’Asd Pattinaggio Artistico L’Aquila e Giulianova, svoltosi nei giorni scorsi a Montesilvano.

Per la categoria F5A si è distinta l’atleta Alessandra Cucchiella, conquistando il primo posto e il titolo di campionessa regionale UISP2019.

Terzo posto per l’atleta Giorgia Travaglia nella categoria F3B.

Primo posto e titolo di campionessa regionale 2019 per l’atleta Matilde Beshiri nella categoria F2B e primo posto e titolo per la più piccola Alice Zappone, classe 2010, nella categoria F1A.

Nonostante l’assenza di strutture idonee ad ospitare questo sport, le ragazze aquilane sono riuscite ad ottenere ottimi risultati qualificandosi per i campionati nazionali che si terranno a Scanno nel mese di luglio.