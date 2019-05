DILLO AL CAPOLUOGO

Torrione, parcheggio selvaggio in via Ettore Moschino foto

Parcheggio selvaggio in via Ettore Moschino ad opera di quanti frequentano il Centro Tennis in zona Torrione. Con le belle giornate aumentano gli utenti del Centro Tennis e spopola purtroppo la cattiva abitudine di parcheggiare nelle immediate vicinanze dell’ingresso e su entrambi i lati di via Ettore Moschino, riducendola a poco meno di una corsia. Le automobili posteggiate sui marciapiedi, inoltre, rendono impossibile il passaggio dei pedoni e difficoltoso il transito dei bus dell’Ama che passano da lì. A volte – segnalano alcuni lettori al Capoluogo – si trovano automobili posteggiate anche nella vicina strada privata che è interna e ad uso dei condomini dei palazzi al numero civico 10. In zona, peraltro, non mancherebbe nemmeno il parcheggio: basta attraversare la strada e si può parcheggiare sulla salita, a senso unico. Un malcostume frutto di pigrizia che, però, crea non pochi problemi a residenti e frequentatori della zona. “Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook – IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.