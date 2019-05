Domenica la Gran Fondo Città dell’Aquila: strade chiuse e info viabilità

L’Aquila – Continuano i giorni di grande sport a L’Aquila con la Gran Fondo che si terrà domani, domenica 19 maggio.

Giunta alla 4′ edizione, la Granfondo Città dell’Aquila si snoderà lungo un percorso che interesserà non solo il territorio cittadino ma anche quello di molti comuni limitrofi.

Pertanto, la Prefettura ha emesso apposita ordinanza di sospensione temporanea della circolazione lungo le strade interessate, per un tempo massimo di 15 minuti dal passaggio del primo concorrente.

Tre i percorsi della Gran Fondo: medio, lungo e cicloturistico, indicati con tre colori differenti sulla mappa

Il percorso dettagliato è disponibile sul sito dell’organizzazione della gara http://granfondo.cclaquila.it.

Sosta e transito vietati dalle ore 7:30 alle ore 15:00 nell’area di viale Collemaggio, tra il tunnel di Collemaggio e la Villa Comunale, ove sono previsti la partenza e l’arrivo della competizione.

La partenza è fissata alle ore 9:00; da quell’ora saranno chiuse al traffico in successione e per il tempo strettamente necessario al transito dei concorrenti, via Caldora, tunnel Collemaggio, via Girolamo da Vicenza, S.S. 17 Est, via Porta Napoli, viale Francesco Crispi, via XX Settembre, viale Corrado IV e la S.S. 80.

Successivamente tra le 11 e le 13, al rientro in città dei corridori provenienti da Tempera, saranno temporaneamente chiuse, prima per i concorrenti del percorso medio e poi per quelli del percorso lungo, la S.S.17 bis, la rotatoria di Gignano, via Panella, via Cencioni, via della Crocetta, via Girolamo da Vicenza, la S.S.17 Est direzione L’Aquila, via Porta Napoli e viale Crispi.

Naturalmente alla chiusura delle strade interessate dal percorso di gara, conseguirà la chiusura di quelle confluenti.

Si invitano gli utenti della strada ad utilizzare per quanto possibile percorsi alternativi e, comunque, a prestare la massima attenzione alla guida data la possibile presenza di ciclisti sulla sede stradale.