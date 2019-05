Una domenica dedicata al divertimento in mezzo al verde: il 19 Maggio a Martinsicuro Festival dei bambini e della Natura presso l’Oasi WWF Fosso Giardino.

Due eventi organizzati dalla Cooperativa Sociale Clematis che gestisce servizi di doposcuola e di ludoteca per conto dell’Unione di Comuni della Val Vibrata. La Clematis da alcuni anni ha ideato il Festival delle ludoteche e dei Centri di Aggregazione Giovanile della Val Vibrata che quest’anno arriva alla sua quarta edizione.

L’iniziativa ha lo scopo di far incontrare e socializzare i bambini e i ragazzi dei diversi Comuni vibratiani attraverso il gioco, lo scambio e la partecipazione gratuita ai numerosi laboratori creativi: piccolo giardinaggio, i mosaici, riutilizzo e riciclo, la costruzione di nidi artificiali per gli uccelli, e tanto altro.

Il festival è in linea con la finalità prioritaria dell’Ente d’Ambito sociale della Val Vibrata che per sua natura rappresenta la necessità e la scelta di unire il più possibile i pezzi del nostro territorio e di metterli in comunicazione.

I Servizi di ludoteca e centro aggregativo offerti dall’Unione sono 11 e sono dislocati nella maggior parte dei comuni dell’Ente (Martinsicuro, Colonnella, Controguerra, Torano Nuovo, Ancarano, Nereto, S. Egidio alla Vibrata, Corropoli), essi rappresentano una grande risorsa per il territorio in quanto sono spazi pomeridiani in cui i bambini si ritrovano e giocano insieme dopo la scuola, e per i ragazzi un pò più grandi è possibile ricevere un supporto per lo svolgimento dei compiti oltre all’occasione di praticare attività ricreative e di aggregazione. Il numero di iscritti negli ultimi anni è aumentato a 276.

Con il Festival la Clematis tenta di far conoscere a sempre più famiglie questa opportunità offerta gratuitamente dall’Ente e magari stimolare i Comuni che ancora non sono dotati di tali servizi a mettersi al passo.

Domenica sono invitati all’evento il responsabile dell’ Unione Domenico D’Emilio, il presidente Angelo Panichi e tutti i sindaci dei Comuni interessati.

Quest’anno il Festival si unisce ad un’altra importante manifestazione che riguarda la Natura: la Festa delle Oasi del WWF.

Tutte le Oasi WWF d’Italia saranno aperte al pubblico gratuitamente e organizzeranno momenti di sensibilizzazione sui temi dell’ambiente, in particolare sulla biodiversità e sui pericoli e le conseguenze che comporterebbero le estinzioni di molte specie di animali selvatici.

L’Oasi WWF Fosso Giardino di Martinsicuro aderisce all’iniziativa nazionale con visite guidate gratuite del sentiero Natura, una mostra fotografica di uccelli e un mini corso di bird gardening.

Il 19 Maggio sarà dunque una giornata speciale in cui il Festival dei bambini incontrerà la Festa della Natura anche per evidenziare la grande attenzione che necessitano il settore ambientale e quello dell’infanzia. Per l’occasione verrà allestirà anche una mostra di oggetti e di prodotti realizzati dai ragazzi della Fattoria Sociale della Clematis, un laboratorio volto al reinserimento sociale e lavorativo di persone svantaggiate.