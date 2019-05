L’Aquila – Fine settimana caratterizzato da tempo instabile con piogge sia nella giornata di sabato sia poi domenica, quando si attendono fenomeni generalmente più intensi specie al pomeriggio. Locali piogge anche nella serata di domenica. Temperature comprese tra +6°C e +14°C.

In Abruzzo weekend all’insegna del tempo instabile con piogge diffuse nella giornata di sabato su gran parte del territorio, generalmente più asciutto sulla costa centro meridionale; fenomeni anche nella serata. Temporali attesi per la giornata di domenica, localmente più intensi nelle ore pomeridiane; piogge attese anche in serata con possibili nevicate a quote alte.

In Italia tempo instabile o perturbato sulle regioni settentrionali per tutto l’arco della giornata con piogge e pioviggini sia sulle coste che sulle zone interne. Fenomeni localmente intensi sul Triveneto dalla sera. Possibili nevicate sulle Alpi fino a 1700-1800 metri. Piogge e acquazzoni al Centro ad iniziare dal versante tirrenico, più asciutto al mattino sull’Adriatico ma con molte nubi sparse. Tempo instabile dal pomeriggio su tutti i settori con fenomeni in esaurimento sulle coste solo in nottata. Condizioni di locale instabilità al Sud Italia con piogge sparse al mattino

specie su Puglia e Molise, mentre al pomeriggio non si escludono isolati fenomeni su Basilicata e Salento. Tempo asciutto in serata e in nottata con cieli irregolarmente nuvolosi.

Temperature minime in aumento, massime invece stazionarie o in leggera diminuzione.

(Centro Meteo Italiano)