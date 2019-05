Esercito, gli Alpini del 9′ Reggimento sul traguardo della tappa a L’Aquila

L’Aquila – Ci saranno anche le penne nere degli Alpini sul traguardo della 7′ tappa del Giro d’Italia che arriverà, domani, a L’Aquila.

Da Porta Napoli e fino al traguardo, davanti alle transenne, ci saranno infatti gli Alpini del 9′ Reggimento in servizio a L’Aquila.

Da sempre presenti nei momenti più importanti della città, in quelli tragici così come in quelli più gioiosi, gli Alpini aquilani saranno schierati per far sì che tutto proceda nel migliore dei modi e per garantire la sicurezza di corridori e spettatori.

Ci sarà un percorso cittadino di 9 chilometri che toccherà il cuore del capoluogo. Previsto l’arrivo a San Gregorio dalle 16:30. Poi i ciclisti percorreranno Via della Polveriera fino a raggiungere, per l’arrivo finale, la Villa Comunale, intorno alle 17.

