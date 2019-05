Avezzano, ecco la nuova Giunta: chi sono i due nuovi assessori Spera e Novella

Volti noti e new entry: ecco la composizione della nuova giunta a guida De Angelis, così come aveva anticipato ieri sera Il Capoluogo.

C’è il confermato Crescenzo Presutti, l’ex vicesindaco Lino Cipolloni, gli ex assessori Leonardo Casciere e Fabiana Marianella, l’ex vice pre anatra zoppa Emilio Cipollone e le new entry: Agata Spera e Francesca Novella.

Fanno il loro ingresso per la prima volta nell’esecutivo comunale Agata Spera e Francesca Novella

Agata Spera, 56 anni, coniugata, originaria di Castelvecchio Subequo, è laureata in Scienze Biologiche, abilitata all’esercizio della professione di biologa, è attualmente docente a contratto per l’anno in corso presso l’Università degli Studi dell’Aquila nel corso di laurea specialistica in Ingegneria Chimica.

Francesca Novella, 33 anni, laureata presso l’università di Teramo, è avvocato dal 2011 presso presso l’omonimo studio legale.

“Sono molto soddisfatto della nuova squadra di giunta, la cui composizione conferma la volontà di dare rappresentanza al centrodestra cittadino, recependo le indicazioni ricevute dai partiti e dalle componenti civiche di questa area, sia per quanto riguarda gli assessori che le proposte programmatiche che vanno ad arricchire il mandato di governo. Ai nuovi componenti la Giunta va il mio incoraggiamento, agli assessori uscenti, che hanno lasciato l’incarico il mio più sincero ringraziamento per l’attività svolta al servizio della loro città”

dice il sindaco De Angelis.