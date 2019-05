Traforo Gran Sasso, Strada dei Parchi: “Chiusura non ancora revocata”

Dopo l’annuncio del sindaco Biondi, Strada dei Parchi frena: “La chiusura del traforo non è stata ancora revocata”. Rimane il nodo delle responsabilità sul rischio inquinamento.

Chiusura traforo del Gran Sasso, Strada dei Parchi precisa: “Non è stata ancora revocata la chiusura“. La precisazione, dopo l’annuncio del sindaco Biondi, che dava per risolte tutte le criticità rispetto alla questione. Per Strada dei Parchi, però, resta in piedi il problema delle responsabilità su eventuale inquinamento: “Strada dei Parchi non ha revocato la decisione di chiusura del traforo sull’A24, perché non è ancora risolto il nodo della responsabilità in ordine al rischio inquinamento dell’acquifero del Gran Sasso con le gallerie aperte al traffico. Non c’è ancora intesa su come si possa sollevare la società dal rischio reiterazione del reato”.

Intanto questa mattina riunione in Procura a Teramo.