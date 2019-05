T-red, De Angelis precisa: «Ridotta emergenza sicurezza stradale»

AVEZZANO – T-red, arrivano le precisazioni del sindaco Gabriele De Angelis, che descrive i contorni di un’emergenza sicurezza.

2381 è il numero dei verbali per i passaggi con il semaforo rosso dai primi di dicembre 2018 al 14 marzo 2019.

«Un dato che conferma l’esistenza di una vera e propria emergenza di sicurezza stradale, ora sensibilmente ridotta. È in virtù di questo allarme sociale, dimostratosi più che fondato, che gli uffici preposti hanno provveduto all’installazione del dispositivo di rilevamento delle infrazioni. Mai avrei immaginato, tuttavia, un numero così elevato di sanzioni – circa 10mila complessive – che, pur registrando violazioni del codice della strada, si riferiscono anche a comportamenti meno pericolosi per l’incolumità dei cittadini, come quelli commessi da chi, con il rosso, ha superato la striscia orizzontale con oltre la metà dell’auto», spiega il primo cittadino.

«Per questo ho disposto la sospensione del T-Red, provvedimento che avrei assunto prima se fossi stato informato da chi di competenza con maggiore tempestività del volume delle sanzioni e soprattutto del tipo di infrazioni. La situazione esiste e sarà affrontata con serietà e senso di responsabilità».

T-red, De Angelis sulle critiche mosse dalla minoranza

«Non commento neanche i toni scomposti e gli argomenti strumentalmente usati dalla minoranza in conferenza stampa. Mi interessa fare chiarezza nei confronti dei cittadini e non alimentare polemiche sulla pelle degli stessi. A chi afferma che il Comune volesse fare cassa con le multe, dovrei rispondere che gli avvocati-consiglieri comunali stanno cercando di accaparrarsi clienti per i ricorsi, ma non lo penso».

«Invito tutti, però, a non esasperare gli animi. Per prima cosa chiederò che venga verificato il sincronismo dei semafori e, più in generale, il funzionamento del sistema. Annullare tutte le sanzioni con un colpo di spugna non è possibile e non sarebbe giusto, ma una cosa è certa: ogni verbale sarà controllato, evitando al cittadino il disagio e i costi di affrontare ricorsi improbabili e al Comune di evitare contenziosi che si mostrassero giustificati».«