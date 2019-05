L’Aquila, iniziano i lavori per la ricostruzione della scuola di Arischia

Scuole, lunedì 20 maggio iniziano i lavori per la ricostruzione della Primaria di Arischia.

Lunedì 20 maggio inizieranno i lavori per la ricostruzione della scuola primaria “Tenente Crescenzo Taranta” di Arischia. Lo rendono noto il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, e gli assessori alle Opere pubbliche e all’Ambiente, Vittorio Fabrizi e Fabrizio Taranta; quest’ultimo, quando era consigliere comunale, ha seguito la procedura di ricostruzione dell’edificio.

L’edificio scolastico sarà riedificato sul sito della scuola demolita in seguito al sisma del 6 aprile 2009 e verrà realizzato su tre livelli, di cui i due superiori destinati alle attività didattiche, quello inferiore alle attività collettive (palestra, mensa, ecc.), dotato di giardino scolastico. L’importo complessivo del progetto è di circa 2 milioni e 600mila euro.

“Il tutto – hanno spiegato Biondi, Taranta e Fabrizi – verrà realizzato utilizzando tecnologie innovative sia sotto il profilo strutturale che tecnologico ed impiantistico, tali da garantire il massimo efficientamento sotto ogni punto di vista, con un disegno dell’architettura bio-compatibile. Il sistema costruttivo dell’edificio, il “platform” frame, è un sistema di costruzione a secco che utilizza come materiale principale il legno, le cui caratteristiche di rinnovabilità, efficienza e garanzia ecologica sono ormai note pressoché a tutti. Copertura, pareti e mura perimetrali e conterranno pacchetti isolanti termici ed acustici, che consentiranno un elevatissimo grado di confort, ad alto livello di risparmio, ecologico, collocando l’edificio in classe energetica equivalente alla nuova A4 ‘Energia Quasi Zero’”.

“Massima attenzione – hanno proseguito il sindaco Biondi e gli assessori Taranta e Fabrizi – è stata impiegata all’aspetto didattico della scuola, approfondendo in ogni fase il legame pedagogia-architettura così da conformare tanto gli spazi interni che esterni al fine di dare la possibilità agli insegnanti di trasmettere ai bambini elevati contenuti educativi, in ambienti piacevoli ed accoglienti, e di far vivere loro il giardino, come luogo di osservazione, ricerca e scoperte continue, oltre che luogo naturale di gioco libero, sotto sicura e costante sorveglianza. Negli orari extra scolastici inoltre, parte del giardino e la palestra saranno accessibili alla comunità locale. Tutto ciò verrà portato a termine grazie alla volontà ed alla competenza dei molti attori che negli anni si sono susseguiti attorno al buon esito dell’appalto. Tra questi in primis il Sindaco Pierluigi Biondi, l’Assessore alle Opere pubbliche, Vittorio Fabrizi ed il suo predecessore Guido Liris. Per l’aspetto tecnico, il ringraziamento va al dirigente Mauro Bellucci, al responsabile unico del procedimento, Antonello Giampaolini, per la professionalità dimostrata nel trovare le soluzioni migliori, e al direttore dei lavori Roberto Franchi, che in fase di realizzazione coordinerà le imprese esecutrici, di cui la ditta Subissati di Ostra Vetere (Ancona) è capofila. Non resta quindi che attendere la fine dei lavori per poter concludere tutto l’iter fin qui intrapreso, iter che porterà ad Arischia non solo un nuovo edificio, ma anche una ragione di orgoglio e buone speranze per la vita futura della comunità”.

Il sindaco e l’assessore Taranta hanno espresso “piena soddisfazione” per l’avvio delle opere ricostruzione della Primaria di Arischia. Ancor prima dell’inizio di questa esperienza amministrativa hanno concluso Biondi e Taranta – ci siamo posti questo obiettivo come prioritario. Insieme alla ricostruzione della frazione la scuola è il tassello fondamentale per la sopravvivenza nel tempo della nostra comunità. Sono certo che questa struttura innovativa dal punto di vista tecnologico e dei materiali utilizzati diventerà un punto di riferimento sia del circolo didattico di cui fa parte, che di tutti gli arischiesi che potranno, negli orari extra scolastici, usufruire del giardino e della palestra, oltre che rappresentare una garanzia per le sue caratteristiche di sicurezza strutturale”.