Il calcio oggi, convegno targato L’Aquila Soccer School

Martedì 21 maggio il convegno organizzato da L’Aquila Soccer School: Il calcio oggi, dalla nutrizione al ruolo della famiglia.

Si terrà martedì 21 maggio, a partire dalle 18,30 presso la sala meeting dell’Hotel L’Aquila, il convegno dal titolo Il calcio oggi. Si tratta del secondo incontro organizzato dalla società sportiva L’Aquila Soccer School e pone in evidenza il tema del benessere fisico e mentale del giovane calciatore.

Dopo l’introduzione di raccordo col precedente convegno da parte di Maurizio Ianni, allenatore professionista Uefa A, nello specifico i temi di discussione saranno:

La Nutrizione, prima-durante e post gara, tema che verrà affrontato dalla dottoressa Carmen Biscaini, biologa nutrizionista, mentre Stefano Sanderra, allenatore Uefa Pro, parlerà del ruolo del Gruppo Familiare nella crescita sportiva del giovane calciatore. Quindi, la dottoressa Simona Colaiuda, neuroeconomista, corporate and executive coach parlerà del Benessere fisico, mentale e sociale.

Nell’ultima parte del convegno si parlerà invece di Coaching applicato allo sport, come supporto agli sportivi per individuare le proprie potenzialità e le proprie risorse, mettere in pratica le strategie adeguate, potenziare e mettere in azione le strategie per raggiungere i propri obiettivi personali e di squadra.