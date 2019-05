Guernica Closing Party, chiusura di stagione

Il Guernica Club di Pizzoli chiude la stagione con il Closing Party. Appuntamento sabato 18 maggio.

Chiusura col botto per il Guernica Club di Pizzoli che per sabato 18 maggio ha in programma il finale di stagione con il Closing Party. Per l’occasione, si ritrova tutta la famiglia del Guernica, con Simone Kuks, Davide DP, Gianluca C., Ammannito dj e Michela&Matilde Lemme.

L’appuntamento è per sabato 18 maggio, presso il Guernica Club in via Villa San Pietro 85, a Pizzoli.