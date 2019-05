Campionati Nazionali Universitari a L’Aquila, 3000 atleti per 10 giorni da guinness

Dieci giorni di grandi eventi sportivi per i Campionati Nazionali Universitari a L’Aquila.



Dal 17 al 26 maggio il capoluogo abruzzese ospiterà la grande manifestazione sportiva, di respiro nazionale, che vedrà impegnati 3000 atleti in circa 20 discipline.

«Nonostante le mille difficoltà, siamo pronti – afferma il Presidente del Cus L’Aquila, Francesco Bizzarri – . Stiamo correndo. Io personalmente sto andando a ritirare le chiavi delle due scuole che ci sono state messe a disposizione, la Patini e la Dante Alighieri, scelte per la loro entrata esterna alla scuola, per non dare fastidio alla scuola ma sperando nel contempo che i ragazzi possano vedere ciò che accade all’interno del loro istituto.»

«I Campionati Nazionali Universitari sono stati il trampolino di lancio per molti atleti importantissimi che hanno fatto la storia dello sport italiano. In questi campionati ci sono atleti in molte discipline – dalla boxe che partirà domani alla Patini, all’atletica, al judo – di alto livello, che rivedremo tra qualche anno alle Olimpiadi di Tokyo.»

Campionati Nazionali Universitari, la squadra di Special Olympics

«Ci sarà anche la squadra di Special Olympics che inizierà domani pomeriggio. Abbiamo voluto fortemente la loro partecipazione come CUS e CUSI, perché esistono le Paralimpiadi ma a livello universitario non esiste il circuito paratletico, sia nei Campionati Universitari Nazionali, sia nelle Universiadi. A L’Aquila è stato dato questo input per la prima volta.» prosegue Bizzarri.

Campionati Nazionali Universitari, solidarietà sportiva

«C’è grande entusiasmo: oggi siamo sul Corriere dello Sport perché il CUS Torino, con il suo presidente Riccardo D’Elicio, ci ha dedicato un pezzo bellissimo sui suoi 150 atleti che stanno partendo per L’Aquila. Il CUS Verona inoltre mi ha emozionato perché ha realizzato una maglia per i propri atleti con la scritta “L’Aquila tornerà a volare con noi”. Noi siamo pronti, ce la metteremo tutta.»

Campionati Nazionali Universitari, dove mangiare

Per quanto riguarda le strutture alberghiere, si è registrato il pienone anche grazie alle convenzioni stipulate con la Federalberghi.

Per la ristorazione lo stesso CUS fornisce utili informazioni:

