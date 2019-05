ASM, un mondo migliore inizia da noi

L’AQUILA – Campagna di sensibilizzazione contro una dannosa differenziazione dei rifiuti. Un viaggio nel mondo della raccolta differenziata con l’amministratore unico dell’ASM, Paolo Federico.

“Un mondo migliore inizia da noi”, campagna di sensibilizzazione contro i dannosi metodi di differenziazione dei rifiuti. Tutto quello che c’è da sapere con l’amministratore unico dell’ASM, Paolo Federico.

“Tutto inizia dalle nostre case – ha sottolineato Paolo Federico al microfono del direttore Roberta Galeotti – dove dovremmo essere un po’ più attenti e sensibili al tema dell’ambiente”. Nella prima puntata del percorso di sensibilizzazione è stato affrontato il settore della carta. Le telecamere del Capoluogo.it sono entrate all’interno dell’impianto di valorizzazione, “fiore all’occhiello dell’azienda”, in funzione da qualche settimana. “Quello che dovremmo cercare di far capire ai nostri concittadini è che pur disponendo di impianti supertecnologici come questo, purtroppo risontriamo una presenza piuttosto alta di materiale, come le buste di plastica, che non va buttato con la carta e gli operatori sono costretti ad agire manualmente su ogni sacchetto”. Senza contare altro materiale estraneo al riciclo, come cellophane, polistirolo e imballaggi vari.

Il servizio video completo.