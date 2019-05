Provincia dell’Aquila: tutti i lavori previsti sulle strade dell’Aquilano.

Con l’approvazione del DUP (Documento Unico di Programmazione) e il bilancio, avvenuto venerdì scorso 10 maggio, la Provincia dell’Aquila ha stabilito le linee programmatiche per il prossimo triennio che impegnerà nel settore della viabilità risorse per oltre 25.000.000 di euro.

In particolare nella zona dell’Aquilano sono previsti lavori sulle carrabili provinciali per circa 7.000.000 euro, interventi finanziati in buona parte da fondi propri, dal D.M. n. 49/2018 e dal masterplan della Regione Abruzzo.

L’impegno assunto per il riordino del sistema viario nell’area Aquilana – dichiara il Consigliere delegato alla viabilità, Pierluigi Del Signore – ha stabilito importanti dotazioni finanziarie per permettere ai cittadini di percorrere in sicurezza strade che, per anni, non hanno ricevuto alcun tipo di manutenzione.

Questo governo si è interessato con senso di responsabilità a recuperare il rapporto con le amministrazioni locali, condividendo problematiche e obiettivi programmatici, sulle basi di priorità prestabilite partecipate, nel territorio dell’Aquila, con il Sindaco del capoluogo Pierluigi Biondi.

Sulla S.P. 1 “Amiternina” sono stati stanziati fondi per oltre 800.000 euro e consentiranno di ripristinare, dopo anni di inerzia, parametri di sicurezza per gli utenti che la percorreranno (€ 150.000 per due ponti ponticelli – ponte Ruella e ponte Settefonti – situati lungo l’arteria), così come la S.R. 261 “Subequana” dove si avviano a conclusione gli interventi sul ponte di “Beffi”, con un intervento di 417.000 €, e altri lavori programmati che impegneranno somme per oltre 2.000.000 di euro.

L’ampio lavoro svolto – continua il Consigliere delegato alla viabilità Pierluigi Del Signore – ha permesso di affrontare le criticità del territorio, già piegato dagli eventi sismici degli ultimi anni, per determinare soluzioni definitive in relazione a problematiche ataviche che hanno, per troppo tempo, penalizzato queste aree.

Questo l’elenco dettagliato degli interventi e le somme impiegate.

– S.P. 1 “Amiternina” – S.P. 5 “Silvaplana – S.P. 31 “Forulense” – S.P. 33 “di Coppito” – risagomatura del piano viabile, rifacimento della pavimentazione e opere accessorie. Importo dei lavori € 400.000;

– S.P. 1 “Amiternina” Comune di Tornimparte – Intervento urgente di sistemazione dei ponticelli al km. 13+500 (ponte Ruella) e al km. 19+500 (ponte Settefonti). Importo dei lavori € 150.000;

– S.P. 1 “Amiternina” – dal km. 6+600 al km. 12+500 e S.P. 31 “Forulense” dal km. 0+000 al km. 8+500 – lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati in tratti saltuari. Importo dei lavori € 620.000;

– S.P. n. 7 “di Castel del Monte” – S.P. 8 “Peltuinate” primo tronco – S.P. 94 “del Tirino”- lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati e sistemazione delle banchine laterali in tratti alterni e opere accessorie. Importo dei lavori € 600.000;

– S.P. n. 30 e 30/dir “di Cascina” – S.P. 29/dire e 29 “dell’Alta Valle dell’Aterno” – S.R. 260 “Picente”- risagomatura, rifacimento dei piani viabili e opere accessorie. Importo dei lavori € 450.000;

– S.P. n. 104 “della Rocchetta” – S.P. 105 “di Montecabbia” – S.R. 471 “di Leonessa”- S.P. 2 “del lago di Campotosto” – S.R. 577 “del lago di Campotosto” – lavori di rifacimento dei piani viabili ammalorati e sistemazione delle banchine laterali in tratti alterni e opere accessorie. Importo dei lavori € 550.000;

– S.P. 32 “di Lucoli” – consolidamento muro km. 0+600 lato sx località Spogna – Importo dei lavori € 100.000;

– S.R. 17bis “della funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore” – lavori di ripristino muro di sostegno e sostituzione del parapetto pericolante con barriera stradale di sicurezza tra il km. 59+950 al km. 60+400. Importo dei lavori € 350.000;

– S.P. 30 “di Cascina” Comune di L’Aquila – lavori di risanamento del ponte in località Menzano e del muro di sostegno stradale nell’abitato di Santi. Importo dei lavori € 200.000;

– S.P. 103 “di Filetto” Comune di L’Aquila – Lavori di sistemazione e riordino generale. Importo dei lavori € 300.000;

– S.R. 5 bis “Vestina Sarentina” – Comuni di L’Aquila e Ocre – Lavori di riqualificazione corpo stradale e guard rail. Importo dei lavori € 300.000;

– S.P. 37 “di Cavalletto” Comuni di L’Aquila e Ocre – Lavori di messa in sicurezza del piano viabile e guard rail di sicurezza e segnaletica. Importo dei lavori € 225.874,13;

– S.R. 17 “svolte di Popoli” – lavori di manutenzione ordinaria e riordino generale in tratti alterni interessati dal Giro d’Italia anno 2019, VII tappa. Importo dei lavori € 350.000;

– S.R. 615 “di Monteluco” – lavori di risanamento e adeguamento funzionale del ponte “Rasarolo”. Importo dei lavori € 445.470;

– S.P. 36 “Forconese” Comune di L’Aquila – realizzazione asta di collegamento SP 36 e la SP 37 in variante all’abitato di Monticchio. Importo dei lavori € 400.000;

– S.R. 261 “Subequana” – lavori di riqualificazione generale del corpo stradale e messa in sicurezza del guard rail in tratti alterni dal km. 11 al km. 35+710. Importo dei lavori € 300.000;

– S.R. 602 “Forca di Penne” Comune di Ofena – ripristino opere d’arte e cedimenti del corpo stradale. Importo dei lavori € 195.874,13;

– S.P. 7 “di Castel del Monte” Comune di Barisciano – Calascio e Santo Stefano di Sessanio – adeguamento barriere di sicurezza e segnaletica stradale. Importo dei lavori € 300.000;

– S.P. 36 “Forconese” – lavori di sistemazione generale del corpo stradale, messa in sicurezza, protezioni marginali e segnaletica stradale in tratti alterni. Importo dei lavori € 300.000;

– S.P. 40 “di Bominaco” – lavori di sistemazione generale del corpo stradale, messa in sicurezza, protezioni marginali e segnaletica stradale in tratti alterni. Importo dei lavori € 100.000;

– S.P. 98 “delle Vigne” – lavori di messa in sicurezza e bonifica delle pendici rocciose. Importo dei lavori € 150.000;

– S.P. 94 “del Tirino” – lavori di messa in sicurezza dei muri di contenimento stradale e riordino generale. Importo dei lavori € 250.000;

– S.P. 33 “di Coppito” – risanamento del ponte al km. 0+400. Importo dei lavori € 150.000.

Il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, ha licenziato l’approvazione del bilancio e ricevuto il plauso dell’assemblea dei sindaci, per aver individuato e impegnato risorse dell’Ente sulle principali problematiche che preoccupano le amministrazioni locali. I lavori in corso – afferma il Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso – e quelli programmati con il piano triennale delle opere pubbliche, finalizzano il risultato di un impegnativo lavoro, partecipato con tutti i rappresentanti istituzionali e la nostra struttura tecnica, per la sicurezza di tutti i cittadini.