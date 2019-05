Maltempo e freddo, ad Avezzano riscaldamenti accesi fino al 25 maggio

Accensione straordinaria degli impianti di riscaldamento ad Avezzano, fino al 25 maggio 2019.

In considerazione del freddo degli ultimi due giorni e in virtù degli accertamenti sulla basse temperature, previste in base alle previsioni attuali, che perdureranno fino al prossimo 25 maggio, il primo cittadino Gabriele De Angelis ha autorizzato l’accensione degli impianti di riscaldamento fino al 25 maggio.

Sentito l’Ufficio Tecnico comunale si è ritenuto di autorizzare l’accensione, in via straordinaria, degli impianti, per una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, cioè pari a 7 ore giornaliere.