Le strade si fanno belle per il Giro, ma è caos sulla statale 17

L’Anas al lavoro per interventi sulla statale 17: le strade aquilane si fanno belle in attesa del Giro, ma non mancano i disagi. Lunghe file sulla statale 17 per il senso unico alternato.

Automonilisti in fila in attesa del verde sulla statale 17, interessata da lavori di manutenzione da parte dell’Anas, in vista dell’arrivo della settima tappa del Giro d’Italia. I lavori per strisce pedonali e guard rail nuovi stanno interessando questa mattina la trafficata arteria, già normalmente intasata. Risultato, senso unico alternato in un tratto di strada interessato da lunghe code. In particolare, sono segnalati pesanti rallentamenti all’altezza della stazione di Paganica.

La segnalazione di lavori e rallentamenti a #dilloalcapoluogo.

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica in cui potete raccontare tutto quello che non va attraverso il tradizionale indirizzo di posta elettronica: ilcapoluogo@gmail.com oppure attraverso il servizio di messaggistica WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook – IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.