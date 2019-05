L’Aquila, oggi l’ultimo saluto al professor Alvaro Spacca

L’Aquila – La città saluterà oggi alle 15.30 nella chiesa di Pettino Alvaro Spacca, il professore venuto a mancare nella sua abitazione all’età di 70 anni.

Un dolore che ha coinvolto l’intera città. Si rincorrono in queste ore i ricordi e gli omaggi di colleghi e studenti che hanno apprezzato Alvaro Spacca non solo per la sua attività professionale ma soprattutto per il suo carattere, la sua profondità, la sua gentilezza.

Apprezzato insegnante di Italiano all’Itis, il corpo di Alvaro Spacca è stato rinvenuto senza vita lunedì nella sua abitazione in via Solaria, nel quartiere di Pettino.

L’allarme era stato dato da parenti e vicini di casa che da pochi giorni non avevano più visto il docente. A quel punto è scattata la mobilitazione generale e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine.

I medici del 118 hanno potuto solo constatarne il decesso, avvenuto per un malore che non gli ha dato nemmeno la possibilità di chiedere aiuto.