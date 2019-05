L’Aquila – Giovedì cielo irregolarmente nuvoloso al mattino ma senza fenomeni, mentre brevi temporali sono attesi al pomeriggio. Residui fenomeni anche nel corso della serata ma in rapido esaurimento. Temperature comprese tra +2°C e +14°C.

In Abruzzo locali piogge al mattino lungo la costa, asciutto altrove con molte nubi; rovesci o temporali al pomeriggio specie sulle zone interne, generalmente più asciutto invece sul litorale. Fenomeni anche in serata sui rilievi.

In Italia condizioni di generale stabilità al mattino al Nord con ampi spazi di sereno, prima di qualche acquazzone o temporale al pomeriggio sui rilievi e sulle zone limitrofe. Ancora precipitazioni in serata e in nottata specie su Alpi e Prealpi, asciutto altrove. Instabilità di stampo pomeridiano al Centro, con acquazzoni e temporali localmente intensi specie sugli Appennini e sulle zone interne del Lazio. Residui fenomeni in serata in rapido esaurimento nella notte con nubi sparse. Giornata all’insegna della generale instabilità sulle regioni meridionali, con acquazzoni e temporali soprattutto nelle ore diurne sulle zone peninsulari e sulla Sicilia. Fenomeni in esaurimento in serata con tempo poi asciutto ovunque.

Temperature stazionarie o in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi.

(Centro Meteo Italiano)