Il Montepulciano spegne 50 candeline, festa al Carrefour

Il Carrefour Market di L’Aquila dedica una giornata al 50° anniversario del Montepulciano d’Abruzzo. Appuntamento con il “Sentiero dei Sapori” dedicato al tema “Sulla via del buon vino”.

Si è svolto lo scorso 10 maggio un nuovo appuntamento del “Sentiero dei Sapori” di Carrefour Italia con tema “Sulla Via del Buon Vino”, presso il Carrefour Market di L’Aquila, una giornata dedicata alla degustazione di prodotti tipici e Montepulciano d’Abruzzo.

La giornata è iniziata con il benvenuto a cura dei 28 bambini della scuola Mariele Ventre del Circolo Didattico Amiternum. All’interno del punto vendita, i fornitori locali hanno avuto l’opportunità di far assaggiare le eccellenze nostrane, all’interno di un gustoso Percorso dei Sapori. La fitta agenda della giornata ha visto l’alternarsi di momenti educational, come le Lezioni di Riciclo curata dall’Aquilana società multiservizi e il corso Bere responsabilmente, campagna della Polizia Stradale.

Momento centrale della giornata è stato Act for Drink, all’interno del quale sono stati presentati i valori fondamentali alla base della Transizione Alimentare di Carrefour Italia, a cura di Salvo Cardella e Giovanni Zaccardi. L’Università di L’Aquila ha invece accompagnato i visitatori in un viaggio tra gli effetti benefici e curativi del vino sul nostro organismo, mentre il Vice Presidente del Consiglio Regionale Roberto Santangelo ha celebrato il 50esimo anniversario del vino Montepulciano d’Abruzzo, una ricorrenza che ha visto la partecipazione attiva delle aziende e associazioni del territorio che si sono occupate di alcuni momenti di approfondimento in particolare legati al vino.

La Panificazione Cialfi, ad esempio, ha raccontato ai bambini come si fanno i biscotti al vino Montepulciano con un laboratorio dedicato, stessa formula utilizzata anche per la produzione della mozzarella, un laboratorio con degustazione curato dalla Centrale del Latte di L’Aquila.

Tra i fornitori presenti con esposizioni dedicate: Citra Vini, Spinelli, Casal Bordino, Cantina Catal di Madonna e Galasso, Passetti, Zaccagni, Terzini, Pasta de Cecco, Le Vie dello Zafferano, Saquella, Dolci Aveja, Fratelli Nurzia, Artemisia, Sorelle Nurzia, Reginella D’Abruzzo, Regal, Antonelli, Castel Castagna, Marromaro, Salumificio Giuliani, Spiedì, Norscia Biscotti, Cialfi.

Presenti in maniera importante anche le associazioni locali come Autismo Onlus Abruzzo, che ha promosso la produzione musicale; Off Road, con l’esposizione di auto fuoristrada e foto per raccontare la storia del club; la Polisportiva Aquila Rugby ha promosso la stagione estiva e ingolosito i visitatori con una buona pasta all’amatriciana.

