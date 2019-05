Gran Sasso, Biondi: “Il traforo non chiuderà”

Dopo l’incontro in Prefettura, il sindaco Pierluigi Biondi annuncia: “Il traforo del Gran Sasso non chiuderà”.

“Il Traforo non chiuderà. È una vittoria delle istituzioni, delle comunità locali, degli operatori economici dei territori”. Lo annuncia direttamente su Facebook il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi, che precisa: “Si attende solo l’ufficialità dell’impegno formale del ministero delle Infrastrutture su tre azioni coordinate: il rafforzamento del monitoraggio ambientale e della risorsa idrica, una pianificazione puntuale di eventuali emergenze di protezione civile e nuove misure precauzionali per il transito in galleria. Resta la rabbia per una vicenda in cui i cittadini delle aree interne sono stati utilizzati, ancora una volta, come scudi umani nel braccio di ferro che da anni si consuma tra Mit e Strada dei Parchi”.

Essendo una decisione unilaterale di Strada dei Parchi, si attende la comunicazione ufficiale dalla concessionaria.