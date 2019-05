Ancora neve nell’aquilano: maggio bianco da Campo Imperatore alla Marsica

Neve di un maggio inoltrato e bianco a L’Aquila e dintorni. Nevica a Campo Imperatore e non solo: le abbondanti precipitazioni nevose stanno interessando tutto il territorio, Marsica inclusa.

Sui social impazzano immagini e video di panorami innevati. Da Campo Imperatore, ad esempio, le foto dell’abbondante coltre di neve, caduta solo negli ultimi giorni, arrivano direttamente dalla webcam live della scuola di sci Assergi Gran Sasso.

Senza calendario alla mano la stagione in corso avrebbe tutti i connotati di un inverno in piena regola: tra basse temperature, precipitazioni nevose, frequenti bufere di neve ed una primavera che, almeno finora, nell’aquilano, sembra non voler arrivare.

Neve, anche la Marsica imbiancata a metà maggio

Neanche la Marsica si sottarae alle nevicate di metà maggio, con la meta montana di Ovindoli al primo posto. Al risveglio per gli ovindolesi la sorpresa mattutina: una ventina di centimetri di neve a imbiancare il paesaggio, dall’aspetto quasi natalizio.

Neve anche a Marsia di Tagliacozzo, come mostrano le immagini dall’alto di Luca Casale, condivise dal primo cittadino Vincenzo Giovagnorio.