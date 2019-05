L’Aquila – Mercoledì all’Aquila tempo generalmente instabile nel corso dell’intera giornata con piogge diffuse sia nel corso delle ore diurne sia poi in serata. Temperature comprese tra -1°C e +10°C.

In Abruzzo fenomeni diffusi al mattino su gran parte del territorio, nevosi oltre 1200 metri, mentre lungo la costa il tempo si manterrà generalmente più asciutto. Precipitazioni abbondanti nel pomeriggio e poi anche nel corso della serata, neve fino a 1500 metri.

In Italia tempo stabile al mattino sulle regioni occidentali con ampie schiarite, nubi in transito anche compatte ad est e in Emilia Romagna con possibili piogge associate, in esaurimento tuttavia durante la seconda parte della giornata. Neve oltre i 900-1000 metri di quota. Giornata di maltempo con piogge e acquazzoni al Centro fin dal mattino. Fenomeni più intensi al

pomeriggio tra Lazio e Abruzzo con nevicate in Appennino oltre i 1000-1300 metri di quota. Maltempo anche al sud Italia con piogge e temporali in arrivo sia sui settori peninsulari che su quelli

insulari. Sardegna, Sicilia, Campania e Calabria le regioni più a rischio durante le ore pomeridiane. Nevicate in Appennino, Sila e Gennargento oltre i 1300-1800 metri di quota.

Temperature in ulteriore calo specie al centro-sud Italia.

(Centro Meteo Italiano)