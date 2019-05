L’Aquila, due “case” per TELENIA: una sede anche in centro storico

L’AQUILA – TELENIA si fa in due, una sede per il lavoro tecnico e una sede commerciale e istituzionale in centro storico.

“In appena cinque mesi, dalla presentazione del Piano d’Impresa, TELENIA continua a battere record su record”. Lo annuncia la direzione marketing e comununicazione dell’azienda, spiegando: “Le più di 2000 candidature raccolte dalla ormai nota piattaforma di reclutamento online, in sole tre settimane hanno dimostrato quanto il territorio tenesse a conoscere e a farsi conoscere da questa giovane realtà. Già durante i primi colloqui – notoriamente svolti presso Confindustria L’Aquila (alla quale la Società è associata) – le parole d’ordine sono state entusiasmo e voglia di fare, caratteristiche di questo meraviglioso territorio. La fiducia – che il team dei valutatori ha percepito – è stata una decisa spinta emotiva, al punto da aver determinato una considerevole ulteriore accelerazione dell’articolato Piano d’Impresa”.

“Primo traguardo tra tutti: l’insediamento industriale, ormai certezza e realtà. Nel farlo, il management di TELENIA ha deciso di posticipare i piani originariamente noti e resi pubblici, modificandoli al punto da averli ulteriormente ampliati e migliorati. Una vera mossa “muscolare” della giovane realtà imprenditoriale, che ne palesa lo spirito di immediatezza e concretezza. Le stesse caratteristiche che, a colpo d’occhio, sono ben visibili nella scelta delle sedi: ben

due!”.

Nel dettaglio, “una meravigliosa sede di nuovissima costruzione, gioiello di tecnologia applicata all’edilizia, e un’altra in uno spettacolare palazzo in centro storico, fusione perfetta di tradizione ed eleganza. Le due “case” di TELENIA avranno finalità diverse, ma accomunate dallo stesso concetto: lavorare insieme ed accanto al territorio, per creare un futuro straordinario, innovativo e sostenibile. In una sede, le figure tecniche potranno lavorare in totale sinergia, supportati da uffici modernissimi e tecnologicamente avanzati, facendosi ispirare da un ambiente di lavoro creativo. Nell’altra, gli incontri commerciali ed istituzionali avranno come cornice ambienti che mettono in mostra storia, tradizioni ed arte che connotano la Città”.

“L’energia verde – assicura TELENIA – sarà la vera protagonista del ciclo produttivo, al punto da rendere operativi ambienti e spostamenti con zero impatto sull’ambiente. Scelte strategiche e di immagine non consentono, in questo momento, di rendere noti gli indirizzi dei complessi. Molto presto un evento partecipativo, aperto a tutti, illustrerà il progetto industriale nella sua interezza. Sul sito internet www.telenia.it oppure sulla pagina Facebook ufficiale (@teleniaofficial), è – come sempre – possibile ricevere aggiornamenti sulle novità. La “Casa” di TELENIA è ormai pronta. Inizia l’avventura!”.