L’Aquila c’è, i negozi si tingono di rosa con il Giro

Strade e vetrine colorate di rosa all’Aquila, aspettando la tappa del Giro d’Italia, del prossimo 17 maggio.

In città, già dalla giornata di oggi, sono spuntati i primi fiori rosa, ad abbellire angoli, strade e vetrine delle numerose attività commerciali che insistono sil centro storico.

La carovana di ciclisti arriverà in città, da Vasto, tra tre giorni. In attesa della tappa all’Aquila, la città sta ospitando una serie di eventi e programmi calati nel ricco programma d’accoglienza dell’evento sportivo clou dell’anno, che porterà L’Aquila alla ribalta dell’attenzione internazionale, per tutto l’universo deglia appassionati delle due ruote.

Ad essere protagoniste, però, oltre alle strade interessate, saranno sicuramente anche le decorazioni, rigorosamente in rosa, che vestiranno gli angoli cittadini, come mostrano le foto riportate.